Volka nemrzí výsledok, ale výkon. Horšie som odštartoval, hovorí šprintér

BRATISLAVA. Slovenského šprintéra Jána Volka nemrzí výsledok z halových majstrovstiev Európy, rezervu vidí skôr vo svojom výkone. Na podujatí v Istanbule obsadil v behu na 60 metrov piate miesto a dosiahol tak štvrtú finálovú účasť za sebou.

Jeho krajanke Gabriele Gajanovej nestačil na finále 800 m ani nový národný rekord, ktorý prekonala po takmer 36 rokoch. Obsadila deviate miesto.

"Nemrzí ma, že to nestačilo na medailu. Mrzí ma to, že som horšie odštartoval. Neviem, či by som bol vyššie, ale čas by bol určite kvalitnejší. Pred šampionátom by sme boli spokojní s takýmto umiestnením aj časom," uviedol Volko na pondelňajšej tlačovej konferencii.