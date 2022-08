Lepší čas mal len trikrát v kariére. Volko mal v Mníchove životnú formu

MNÍCHOV. Ján Volko sa zapísal do histórie slovenskej atletiky. Na majstrovstvách Európy v Mníchove sa dostal do finále behu na 100 metrov a senzačne siahal na cenný kov.

„Mám pocit, že táto zemiaková medaila má cenu zlata. Je pravdou, že od medaily som nebol ďaleko, ale dnes to malo byť takto a ja som za to strašne rád. Pre mňa bolo úspechom už iba to, že som sa dostal do finále. Súboj s najlepšími som si užil. Urobili sme maximum, viac si nemôžem priať,“ hovoril Volko po finále pre Českú televíziu.