Dvojnásobný olympijský víťaz už začal s tréningom. Určite vynechá úvod Diamantovej ligy

ČTK|13. apr 2026 o 18:17
Operačnému zákroku sa podrobil začiatkom februára.

Dvojnásobný olympijský víťaz Jakob Ingebrigtsen sa k atletickým pretekom po februárovej operácii Achillovej šľachy vráti najskôr v júli.

Nórskym médiám to povedal manažér bežca Daniel Wessfeldt.

Ingebrigtsen sa operačnému zákroku podrobil začiatkom februára v USA a sľuboval si od neho, že definitívne vyrieši jeho chronické problémy s achilovkou.

Olympijský víťaz na 1500 a 5000 m a dvojnásobný majster sveta na 5000 m už začal s ľahkým tréningom, no v snahe o plné uzdravenie vynechá úvodné preteky Diamantovej ligy.

"Bude záležať od toho, ako mu to pôjde v apríli a máji v tréningu. Ak naberie rýchlo kondíciu, budú jeho cieľom preteky v druhej polovici sezóny, "uviedol manažér Wessfeldt.

Ťažkosti s achilovkou poznamenali väčšinu Ingebrigtsenovej vlaňajšej sezóny. Na majstrovstvách sveta v Tokiu sa v behu na 1500 m nedostal ani do semifinále, na päťkilometrovej trati dobehol desiaty.

