Banskobystrická latka ponúkla kvalitu, Juck vyzdvihol výkon Topičovej

Možno by sa nám zišla väčšia podpora sponzorov, aby sme každý rok nemuseli bojovať s rozpočtom, ale inak je to perfektné.

Máme však na čom stavať do ďalších 30 rokov, lebo vieme ako prilákať do Banskej Bystrice kvalitných pretekárov a máme skvelé publikum.

Môže byť pokojne aj halovou majsterkou sveta. V každom prípade potvrdila, že rada chodí do Banskej Bystrice a ak to bude možné, príde znovu.

"Vedeli sme, že Pattersonová mala dlhšiu pauzu a bol to jej prvý štart v roku. Sama mi hovorila, že jej to technicky nie celkom išlo. Myslím si, že jej veľké výkony ešte len prídu.

"Kórejčan Wu potvrdil to, čo povedal pred podujatím, že sa bude pokúšať o 237 cm. Hneď po 232 si dal zvýšiť latku o 5 centimetrov, čo je dosť veľký skok. My organizátori by sme uvítali, ak by si dal zvýšiť na 234 cm, aby sme mohli hovoriť o svetovom výkone roka.

Avšak keď je atlét namotivovaný a nastavený na niečo, tak ťažko meniť jeho názor. Rozhodol sa na 237 a videli sme nádherné pokusy. Aj keď to nevyšlo, tak diváci sa bavili.“

Najväčšiu hviezdou Sotomayor

Na jubilejný 30. ročník BBL zavítali viaceré výškarské osobnosti. Najväčšou hviezdou bol 57-ročný Javier Sotomayor z Kuby, ktorý stále drží oba svetové rekordy vonku (245 cm) i v hale (243 cm).