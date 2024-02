O Banskej Bystrici snívala ako dieťa. Srbská výškarka si vytvorila osobný rekord

"Keď som bola mladá, sledovala som zábery z Banskobystrickej latky a vždy som sa chcela na toto podujatie dostať. Dnes sa mi splnil sen a teší ma aj výkon pred fantastickým publikom. K dvom metrom mi chýbalo nielen trošku šťastia, ale aj viac skúseností.

S výkonom som viac ako spokojná. Je úžasné, že som až do víťaznej výšky ani raz nezhodila latku. To sa mi stalo doteraz možno raz v živote. Potvrdzuje mi to, že pred nadchádzajúcimi halovými MS v Glasgowe som v dobrej forme," tešila sa po svojom debute na Štiavničkách Srbka, ktorej otcom a trénerom je majster Európy vo výške z roku 1990 Dragutin Topič.