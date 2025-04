Vzácny talent opäť ohúril atletický svet. Na stovke pokoril magickú hranicu dvakrát za jeden deň

Podarilo sa mu to na podujatí s nedovolenou podporou vetra, takže výsledky sa oficiálne nerátajú.

Mladík Gout sa dostal do povedomia v decembri, keď výkonom 20,04 sekundy dosiahol najlepší čas na 200 metrov pre 16-ročného atléta.

V oboch prípadoch mal nedovolenú podporu vetra, teda viac ako dva metre za sekundu. Jeho výkon sa teda neráta medzi rekordy.

Je to však varovný signálom pre konkurenciu pred tohtoročnými seniorskými majstrovstvami sveta v Japonsku.

"To je to, v čo som dúfal. Nemal som štart, aký som očakával, ale sústredil som sa na to, čo som potreboval. Nemôžem byť šťastnejší," povedal Gout o prekonaní 10-sekundovej hranice.