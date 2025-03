Sklamanie na osemstovke. Gajanová na halových ME nepostúpila do semifinále

V pomalom behu sa pokúsila prevziať taktovku jedno kolo pred cieľom, no na protiľahlej rovinke jej začali dochádzať sily a od priamej postupovej priečky, na ktorej bola jej tréningová kolegyňa Rachel Pellaudová, bola ďaleko.

Švajčiarka zabehla 2:04,04, zvíťazila Poľka Anna Wielgoszová výkonom 2:03,94.

"Dnes to bola tá pravá hala. Veľa kontaktov, strkaníc a lakťov. Boli sme tam štyri veľmi vyrovnané súperky. Snažila som sa niekoľkokrát nastúpiť a dostať sa na prvú pozíciu, ale nepodarilo sa mi dostať tam, kam som chcela.

Veľmi ma to mrzí. Mala som na to, no nezareagovala som v správny moment a doplatila som na to. Taktika bola držať sa na postupovej pozícii. Zhruba 550 metrov sa mi to darilo, no potom ma súperky prevalcovali razantným nástupom," priznala Gajanová pre STVR.