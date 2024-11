Ovcu ešte nedojila, učí sa dva jazyky naraz. Atletickej kráľovnej pomáha aj priateľ futbalista

GABRIELA GAJANOVÁ zažila veľkolepý moment. Na galavečere Atlét roka 2024 získala hlavnú cenu a stala sa atletickou kráľovnou. Ocenenie získala najmä vďaka skvelej sezóne, v ktorej získala striebornú medailu na majstrovstvách Európy v Ríme v behu na 800 metrov. Na olympijských hrách v Paríži bežala v semifinále, v ktorom prekonala aj dlhoročný slovenský rekord Gabriely Sedlákovej. V rozhovore pre Sportnet hovorila o viacerých témach, ako napríklad ako sa spoznala so svojim švajčiarskym trénerom, aký vzťah má k farmárčeniu či o tom, ako sa jej páčil Paríž.

Čo pre vás znamená víťazstvo v ankete Atlét roka, navyše v olympijskej sezóne? Cením si to o to viac, že v tejto sezóne som získala medailu na ME a zabehla slovenský rekord na OH. Je to pekná bodka za celou sezónou. V čom ste podľa vás urobili za posledné obdobie najväčší progres? Zlepšila som sa vo vytrvalosti. Progres nastal aj v pretekoch, v ktorých som bojovala o víťazstvo a niektoré som aj vyhrala. Využila som svoje taktické myslenie a svoje silné stránky. VIDEO: Gabriela Gajanová a Laura Frličková

Striebro na ME v Ríme aj postup do olympijského semifinále ste vybojovali najmä vďaka výbornému finišu. Bola to vždy vaša silná stránka, schopnosť ušetriť sily na posledné metre? Nemám presne určené, koľko síl si mám ušetriť. Snažím sa vydržať s čelom pretekov čo najdlhšie a zároveň si zachovať energiu, aby som v závere mohla zabojovať. Mala som to tak vždy nastavené.

Už tri roky sa pripravujete pod vedením švajčiarskeho kouča Louisa Heyera. Ako vyzerá v praxi príprava na diaľku, keďže často trénujete aj sama. Ste v pravidelnom spojení, vymieňate si dáta, posielate videá? Tréner nám každej posiela tréningové plány. Nie sú to videá, ale dokumenty, kde má každá atlétka svoje meno a vieme, čo máme robiť celý týždeň. Cestujem aj za ním do Švajčiarska, teraz už len letecky.

V jednom z rozhovorov ste spomenuli, že ste ho kontaktovali cez sociálne siete. Čo ste mu o sebe napísali, aby ste ho zaujali a prišla pozitívna odpoveď? Stretla som ho už predtým na sústredení v Portugalsku. Vtedy ma zavolal, aby som behala s jeho skupinou po kopcoch. Ale nebolo to možné skĺbiť to s mojím tréningovým plánom. Potom som mu napísala na Instagram, kto som a že by som mala záujem o komunikáciu ohľadom ďalších krokov, kam by som chcela smerovať. Hneď reagoval a potom sa to nejako samo poskladalo. Ako bude vyzerať vaša zimná príprava? Ak nie ste práve na sústredení v teple, koľko v zime nabeháte? Chystám sa na sústredenie s ďalšími športovcami do Juhoafrickej republiky. Odtiaľ sa vraciam tesne pred sviatkami. Po nich budeme musieť ísť opäť niekam do tepla, aby sme mohli trénovať. Keď som doma, je to pre mňa v zime nepraktické, pretože sa nedá behať, najmä v tej liptovskej zime.

Vrcholom budúcej sezóny budú MS v Tokiu. Máte nejaký cieľ alebo sen, čo by ste tam chceli dosiahnuť? Teším sa, že to bude za iných podmienok, ako počas OH v roku 2021. Vtedy bol prázdny štadión, ktorý je nádherný. Nevideli sme ani mesto, keďže sme tam mali obmedzený pohyb. Veľmi rada sa vrátim naspäť do Japonska. Cieľ mám, no je len vnútorný.