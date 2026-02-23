Legendami sa to bude hemžiť. Na Banskobystrickú latku príde obhajca prvenstva i medailista OH

V utorok sa v Banskej Bystrici uskutoční špecializovaný medzinárodný halový výškarsky míting Banskobystrická latka.
Ide už o 32. ročník so strieborným štatútom WAIT, čo je najvyšší možný pre tento typ podujatia na svete. Pod Urpín tak i tento rok miera známe svetové mená.
Vypredané Štiavničky sa môžu tešiť na kórejského obhajcu prvenstva a trojnásobného víťaza latky U Sang-hjoka Woo, či bronzového medailistu z Tokia 2025 Jana Štefelu z Česka.
Ženská súťaž bude bez ukrajinských výškariek, keďže uprednostnili domáci šampionát. Nepríde rekordérka mítingu Jaroslava Mahučichová a ani Júlia Levčenková.
Napriek ich neúčasti je i táto súťaž nabitá kvalitnými pretekármi. Príde srbská víťazka ročníka 2024 Angelina Topićová, majsterka sveta 2022 Eleanor Pattersonová, či juniorská majsterka sveta 2014 Britka Morgan Lakeová.
Woo chce skočiť rekord
„Všetci, ktorí boli k dispozícii, tak do Banskej Bystrice prišli. Tešíme sa na súboj Pattersonovej a Topičovej vo výške žien.
U mužov Woo zisťoval, že tu Holm vyhral štyrikrát, on iba trikrát, takže by to chcel napodobniť.
Sú tu však aj ďalší skvelí výškari, napríklad Japonec Naoto Hasegawa alebo medailista z majstrovstiev sveta Čech Jan Štefela, či nový objav sezóny Poliak Mateusz Kolodziejski,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii manažér Banskobystrickej latky Alfons Juck, pričom ho zaskočili slová kórejského výškara Sang-hjoka Woo, ktorý by chcel skočiť v Banskej Bystrici osobný rekord, čiže minimálne 237 centimetrov.
K tomuto jeho vyhláseniu poznamenal: „Potešilo ma to a aj prekvapilo. Bol by to super výkon, kórejský rekord, výkon roka, všetko možné. Boli by sme zaň radi.
Banskobystrická latka je schopná vzbudiť u pretekára takéto až nečakané zlepšenie, preto nebudeme prekvapení ak sa to stane. I keď neočakávame, že by to bolo reálne, ale Banskobystrická latka prináša rôzne zázraky a dokazuje to 32 rokov histórie.“
Kvalitný výkon sa čaká od Štefelu
Kvalitný výkon nad 230 cm sa očakáva v Banskej Bystrici aj od českého výškara Jana Štefelu, bronzového medailistu z Tokia 2025.
Hoci aktuálnej halovej sezóne nedáva prioritu, účasť na prestížnej Banskobystrickej latke nemohol odmietnuť, čo aj na tlačovej konferencii priznal:
„V Banskej Bystrici som pretekal iba raz a stačilo to, aby som nasal energiu a chcel sa sem vrátiť. Tešil som sa na tento míting a nemôžem sa už dočkať utorka, kedy zažijem obrovskú a brutálnu energiu, ktorá na tomto podujatí je.
Halovú sezónu berieme tento rok okrajovo, preto som si vybral iba dva mítingy – Beskydskú a Banskobystrickú latku. Ani halové majstrovstvá sveta neberiem ako prioritu, viac sa sústredím na majstrovstvá Európy pod holým nebom v Birminghame.“
Príde aj Baršim
Veľké postavy svetovej výšky sa budú pohybovať aj mimo súťažného sektora. Ako hosť podujatia potvrdil účasť olympijský víťaz a rekordér mítingu (240 z roku 2015) Mutaz Essa Baršim.
Katarčan pricestuje aj v úlohe zakladateľa nového výškarského seriálu What Gravity Tour, do ktorého okrem svojho mítingu v Dauhe, nemeckého Heilbronnu a nového skokanského podujatia v Monaku zaradil aj TIPOS BBL.
Baršim sa v Banskej Bystrici stretne s ďalšími dvoma legendami - Američanom Dwightom Stonesom, prvým výškarom, ktorý prekonal 230 cm (v Mníchove 1973), a tiež s Carlom Thranhardtom.
Šesťdesiatosemročný Nemec, halový majster Európy 1983, je stále držiteľom najlepšieho európskeho a druhého svetového halového výkonu histórie 242 cm z roku 1988.