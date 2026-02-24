Suverénne a vysoko. Srbka v Banskej Bystrici obhájila prvenstvo v osobnom rekorde

Banskobystrická latka (32. ročník) - súťaž žien
1.
Angelina Topičová
Srbsko
200 cm
2.
Lamara Distinová
Jamajka
196 cm
3.
Louise Ekmanová
Švédsko
196 cm
4.
Eleanor Pattersonová
Austrália
194 cm
5.
Lilianna Bátoriová
Maďarsko
190 cm
5.
Fatoumata Balleyová
Guinea
190 cm
Srbská výškarka Angelina Topičová sa stala víťazkou ženskej súťaže na 32. ročníku špecializovaného atletického mítingu Banskobystrická latka (BBL) v osobnom rekorde 200 cm. Obhájila tak prvenstvo spred roka.
Dvadsaťročná Srbka a bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu sa dočkala prvýkrát v kariére úspešného dvojmetrového pokusu.
Doteraz mala na konte 198 cm, ktoré skočila trikrát. Súťažou prešla suverénne, keď hranicu doterajšieho osobáku preskočila na prvýkrát.
Dva metre skákala už ako istá víťazka a zvládla to na druhý pokus. Následne skúšala ešte aj 202, no neuspela.
Vypredaná hala na Štiavničkách videla preteky vysokej kvality a so silnou konkurenciou, hoci do Banskej Bystrice napokon neprišla svetová rekordérka a trojnásobná víťazka podujatia Jaroslava Mahučichová, ktorá dala prednosť príprave na domáci ukrajinský šampionát.
Druhá skončila Lamara Distinová z Jamajky, keď na prvý pokus zvládla 196. Mimoriadne úspešný večer prežila Švédka Louise Ekmanová, vo veku 28 rokov hneď trikrát prekonala latku na úrovni osobného rekordu.
Jej maximum bolo 191 cm, no na tretí pokus zvládla 192, na druhý 194 i 196 a po nečakanom výkonnostnom posune ukončila súťaž dobrovoľne a zobrala 3. priečku.
Nedarilo sa Austrálčanke Eleanor Pattersonovej, majsterka sveta i víťazka Banskobystrickej latky z roku 2022 skončila až štvrtá s výkonom 194.