Suverénne a vysoko. Srbka v Banskej Bystrici obhájila prvenstvo v osobnom rekorde

Angelina Topičová (Srbsko) skáče do výšky v súťaži žien
Fotogaléria (4)
Angelina Topičová (Srbsko) skáče do výšky v súťaži žien (Autor: TASR)
TASR|24. feb 2026 o 19:12
Dvadsaťročná atlétka prvýkrát pokorila hranicu dvoch metrov.

Banskobystrická latka (32. ročník) - súťaž žien

1.

 Angelina Topičová

Srbsko

200 cm

2.

Lamara Distinová

Jamajka

196 cm

3.

Louise Ekmanová

Švédsko

196 cm

4.

Eleanor Pattersonová

Austrália

194 cm

5.

Lilianna Bátoriová

Maďarsko

190 cm

5.

Fatoumata Balleyová

Guinea

190 cm

Srbská výškarka Angelina Topičová sa stala víťazkou ženskej súťaže na 32. ročníku špecializovaného atletického mítingu Banskobystrická latka (BBL) v osobnom rekorde 200 cm. Obhájila tak prvenstvo spred roka.

Dvadsaťročná Srbka a bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu sa dočkala prvýkrát v kariére úspešného dvojmetrového pokusu.

Doteraz mala na konte 198 cm, ktoré skočila trikrát. Súťažou prešla suverénne, keď hranicu doterajšieho osobáku preskočila na prvýkrát.

Dva metre skákala už ako istá víťazka a zvládla to na druhý pokus. Následne skúšala ešte aj 202, no neuspela.

Fotogaléria z atletického mítingu Banskobystrická latka 2026
Lamara Distinová (Jamajka) skáče do výšky v súťaži žien počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka
Fatoumata Balleyová (Guinea) počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka
Louise Ekmanová (Švédsko) skáče do výšky v súťaži žien počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka
Eleanor Pattersomová (Austrália) skáče do výšky v súťaži žien počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka
4 fotografií

Vypredaná hala na Štiavničkách videla preteky vysokej kvality a so silnou konkurenciou, hoci do Banskej Bystrice napokon neprišla svetová rekordérka a trojnásobná víťazka podujatia Jaroslava Mahučichová, ktorá dala prednosť príprave na domáci ukrajinský šampionát.

Druhá skončila Lamara Distinová z Jamajky, keď na prvý pokus zvládla 196. Mimoriadne úspešný večer prežila Švédka Louise Ekmanová, vo veku 28 rokov hneď trikrát prekonala latku na úrovni osobného rekordu.

Jej maximum bolo 191 cm, no na tretí pokus zvládla 192, na druhý 194 i 196 a po nečakanom výkonnostnom posune ukončila súťaž dobrovoľne a zobrala 3. priečku.

Nedarilo sa Austrálčanke Eleanor Pattersonovej, majsterka sveta i víťazka Banskobystrickej latky z roku 2022 skončila až štvrtá s výkonom 194.

