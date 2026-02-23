Zranenie si vyžiada dlhšiu pauzu. Forster musela ukončiť halovú sezónu

Slovenská bežkyňa Viktória Forster sa rozhodla predčasne ukončiť halovú sezónu. Dôvodom sú svalové problémy.
Slovenská rekordérka na 100 m prek. pred halou uprednostnila doliečenie, aby bola fit do augustových ME v Birminghame.
„Zvažovali sme ďalšie kroky, ale aby bola pripravená súťažiť v medzinárodnej konkurencii, tak je nevyhnutné sa dať do poriadku. Nemalo zmysel skúšať, keď sa objavovali svalové problémy, najmä zadný stehenný sval aj s bolesťami.
Pripravená bola na kvalitnej úrovni a verím, že sa to všetko prejaví v lete,“ uviedla trénerka Katarína Adlerová pre TOP Athletics.