Zranenie si vyžiada dlhšiu pauzu. Forster musela ukončiť halovú sezónu

TASR|23. feb 2026 o 10:43
Chce byť fit na augustových ME.

Slovenská bežkyňa Viktória Forster sa rozhodla predčasne ukončiť halovú sezónu. Dôvodom sú svalové problémy.

Slovenská rekordérka na 100 m prek. pred halou uprednostnila doliečenie, aby bola fit do augustových ME v Birminghame.

„Zvažovali sme ďalšie kroky, ale aby bola pripravená súťažiť v medzinárodnej konkurencii, tak je nevyhnutné sa dať do poriadku. Nemalo zmysel skúšať, keď sa objavovali svalové problémy, najmä zadný stehenný sval aj s bolesťami.

Pripravená bola na kvalitnej úrovni a verím, že sa to všetko prejaví v lete,“ uviedla trénerka Katarína Adlerová pre TOP Athletics.

