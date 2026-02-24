Banskobystrická latka má nového víťaza. Český výškar ukázal výbornú formu

Banskobystrická latka (32. ročník) - súťaž mužov
1.
Jan Štefela
ČR
232 cm
2.
Tomohiro Šinno
Japonsko
230 cm
3.
U Sang-hjok
Kórejská rep.
230 cm
4.
Mateusz Kolodziejski
Poľsko
228 cm
5.
Erik Portillo
Mexiko
226 cm
5.
Romain Beckford
Jamajka
226 cm
Český výškar Jan Štefela triumfoval na 32. ročníku špecializovaného atletického mítingu Banskobystrická latka (BBL) výkonom 232 cm.
Bronzový medailista z minuloročných MS v Tokiu na podujatí zvíťazil premiérovo. Na druhom mieste skončil prekvapujúco Japonec Tomohiro Šinno, tretí bol U Sang-hjok z Kórejskej republiky, ktorý tak neobhájil titul.
Štefela dokázal na podujatí uspieť, hoci v tejto sezóne v halovej sezóne obmedzil štarty. Súťaž na Štiavničkách bola pre neho iba druhá v sezóne.
Latku vo výške 232 prekonal ako jediný, a to na prvý pokus a bol to pre neho výkon sezóny.
Dvadsaťdeväťročný Šinno si zapísal 230 na druhý pokus a dostal sa iba jeden centimeter pod hranicu osobného rekordu, ktorý nezmenil šesť rokov. V sezóne mal pritom doteraz na konte iba 219.
U Sang-hjok zvládol 230 až na tretí pokus a prvýkrát na podujatí spoznal pocit prehry. Nepridal tak do zbierky štvrté prvenstvo.
Obdiv divákov si vyslúžil aj bahamský veterán Donald Thomas, ktorý na Štiavničkách po roku opäť o centimeter na 222 posunul hranicu halového veteránskeho svetového rekordu.
Štyridsaťjedenročný majster sveta z Ósaky 2007 štartoval na podujatí jedenástykrát, čo je najviac z atlétov nepochádzajúcich zo Slovenska.
VIDEO: 32. ročník atletického podujatia Banskobystrická latka
Štefela sa stal tretím Čechom s prvenstvom na BBL. V roku 1999 zvíťazil Jan Janků a v roku 2005 práve Štefelov tréner Jaroslav Bába.
„Myslel som na výšku 228, aby som sa dostal do rebríčka pre halové MS v Toruni. Napokon som prekonal aj 230, čo je limit, takže miestenku mám. Som spokojný s priebehom pretekov, uvoľnil som sa a užil som si to.
Mal som aj šťastíčko, veď vždy tu snáď niekto skočil 235 a viac,“ povedal po pretekoch český atlét roka 2025.
Bába pri svojom triumfe skočil ešte o centimeter vyššie. „Som hrdý, že tu uspel ďalší Čech. Aj výkon ma potešil. Pekné preteky. Banskobystrická latka je z halových mítingov ten najlepší, veľmi si tu úspech ceníme,“ uviedol kouč víťaza.