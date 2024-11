Slovenský rekord a striebro z ME. Životná sezóna Gajanovej vyvrcholila ocenením Atlét roka

BRATISLAVA. Ocenenie Atlét roka získala po prvýkrát v kariére Gabriela Gajanová. Minuloročná víťazka Viktória Forster obsadila v 32. ročníku ankety Slovenského atletického zväzu (SAZ) 2. miesto, tretiu pozíciu pridelili hlasujúci Jánovi Volkovi.

Dvadsaťpäťročná Gajanová dokázala v sezóne po 37 rokoch zlepšiť slovenský rekord na 800 m a to na úroveň 1:58,22 min. Podarilo sa jej to navyše na vrchole sezóny na olympiáde v Paríži v semifinále. Celkovo si pod piatimi kruhmi pripísala 11. miesto. Pod hranicu dvoch minút sa dostala šesťkrát v sezóne. Zažiarila aj na ME v Ríme, kde vybojovala striebornú medailu.

Štyrikrát ju pozvali na preteky najprestížnejšieho atletického seriálu Diamantovej ligy, na zlatom mítingu v Turku si dokázala pripísať prvenstvo.

Gajanová nadviazala na Luciu Hrivnák-Klocovú, ktorá dokázala z bežkýň na stredných tratiach získať ocenenie Atlét roka naposledy a bolo to taktiež v olympijskom roku 2012. "Najviac si cením zisk medaily na ME. Bol to špeciálny rok, podarilo sa mi v ňom veľa vecí. Dokázala som víťaziť na mítingoch v silnej konkurencii, veľmi si vážim aj slovenský rekord. Z tejto sezóny si budem pamätať viacero vecí," povedala Gajanová novinárom pred slávnostným galavečerom. VIDEO: Gabriela Gajanová a Laura Frličková

Gajanová sa chce posunúť ešte vyššie Trénerom roka sa stal kouč Gajanovej Louis Heyer, ktorý prezradil, že si najviac u svojej zverenkyne cení triumf na mítingu druhej najprestížnejšej kategórie v Turku. "Možno to nebol najlepší výkon sezóny, ale znamenal prelom. Preteky prišli po úspechu v Ríme a predviedla na nich niečo, vďaka čomu verím, že môžu prísť v budúcnosti veľké víťazstvá," vysvetlil švajčiarsky kouč.

V budúcej sezóne majú atléti tri vrcholné podujatia. Gajanová informovala, že s účasťou na ešte pre pandémiu odložených halových MS v Číne nepočíta, no pokúsi sa zvládnuť kombináciu halových ME v holandskom Apeldoorne a svetového šampionátu pod holým nebom. "Bude to výzva. Vrcholom budú MS v Tokiu, na ktoré už mám splnený limit. Rada by som nadviazala na výkony z tejto sezóny, zúčastňovala sa na kvalitných mítingoch. Chcela by som však už bojovať aj o vyššie priečky. Štartovala som štyrikrát na Diamantovej lige, ale výsledky neboli ešte podľa mojich predstáv. Priala by som si mať konzistentnú výkonnosť a posunúť sa ešte o krôčik vyššie," prezradila rodáčka z Liptovského Mikuláša.

Forster: Sezóna bola dobrá Forster neobhájila prvenstvo v ankete, no dokázala sa ako iba jedna z dvoch atlétok dostať na olympiádu. Na ME v Ríme postúpila na 100 m prek. do finále, v ktorom obsadila 8. priečku.

"Sezóna bola dobrá. Pred ME by som si netrúfala povedať, že mám cieľ bežať finále, hoci v kútiku duše som dúfala, že sa to môže podariť. Vo finále som zakopla, no bojovala som. Verím, že mám pred sebou ešte dlhú cestu. Párkrát ešte zakopnem, ale verím, že párkrát sa budem ešte aj tešiť z úspechu." Atlét roka v rokoch 2017, 2019 a 2022 Volko sa do Paríža nedostal. Na halových MS v Glasgowe však postúpil do semifinále a obsadil celkovo 13. miesto na 60 m.

Viktória Forster počas vyhlásenia ankety Atlét roka 2024. (Autor: TASR)

Volko má zmiešané pocity Do semifinále sa dostal na stovke aj na európskom šampionáte. Pozvali ho raz aj na míting Diamantovej ligy, v Dauhe bežal dvojstovku.

"Pocity mám zmiešané. Rok nebol taký, aký by sme všetci chceli. Veľa zranení, pádov, neúspechov a nesplnených cieľov. Som rád, že som ukázal aspoň nejakú výkonnosť počas halovej sezóny. Najviac ma však tešilo, ako sa darilo iným, Gabike, či Laure Frličková," povedal Volko, ktorého ako Bratislavčana aktuálne trápi zhoršenie tréningových možností v hlavnom meste, keďže atléti prišli o halu Elán. "Aktuálne neviem, kde budem trénovať. Hľadáme možnosti, ale sú dosť slabé a nereálne. Ja už nemusím nič dokazovať, mám za sebou dobrú kariéru, ale problémom je to pre mládež. Tá má teraz značne obmedzené možnosti."

Ján Volko počas vyhlásenia ankety Atlét roka 2024. (Autor: TASR)

Frličková: Bola to eufória Frličková získala najvyššie ocenenie v kategórii mládeže, najmä vďaka tomu, že sa stala prvým reprezentantom Slovenska so zlatou medailou z ME do 18 rokov.

V behu na 100 m prek. navyše triumfovala na domácej pôde v Banskej Bystrici. V rozbehu navyše časom 12,86 s predviedla najlepší európsky výkon histórie. "Nikdy mi nenapadlo, že môžem v tejto sezóne tento čas pokoriť. Finále mi ostane v hlave ešte veľmi dlho. Bola to eufória, to sa nedá zabudnúť," zaspomínala si zverenkyňa Luboša Komárka, ktorý získal ocenenie tréner roka v kategórii mládeže.

Laura Frličková počas vyhlásenia ankety Atlét roka 2024. (Autor: TASR)

Frličková si prevzala aj cenu za prekvapenie / objav roka. Za najlepšieho veterána sezóny vyhlásili Miroslava Bajnera. Do Siene slávy slovenskej atletiky uviedli Hrivnák Klocovú, jej trénera Pavla Slouku a Gabrielu Sedlákovú.