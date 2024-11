Limit na ME splnila hneď v druhých pretekoch. Frličkovej sa po úspechu zmenil život

BRATISLAVA. Športové oblečenie vymenila za čierne šaty, ktoré si pri kráčaní stále držala. Po tlačovej konferencii dávala ešte polhodinu rozhovory. Nejedná sedemnásťročná tínedžerka by sa v takejto situácii necítila komfortne. Slovenská bežkyňa Laura Frličková však pôsobila sebavedomo. Na slávnostnom galavečere Atlét roka 2024 sa stala laureátkou až dvoch kategórií – mládežníčka roka a prekvapenie/objav roka. „Je to pre mňa výborné ocenenie a celkom aj šok. Som tu vôbec prvýkrát a hneď stojím na pódiu. To sa asi nepodarí každému. Budem dúfať, že sa to bude opakovať,“ povedala pre Sportnet.

Ocenenia získala najmä vďaka skvelému úspechu na majstrovstvách Európy do 18 rokov, ktoré sa konali tento rok v lete v Banskej Bystrici. Tam sa stala víťazkou v behu na 100 metrov cez prekážky a zároveň vytvorila európsky dorastenecký rekord a svetový výkon roka.

S úspechom vzrástla popularita Do toho okamihu ju poznala len úzka skupina atletických fanúšikov, no potom sa dostala do povedomia športovej verejnosti. „Určite si ma viac ľudí všíma, čo vôbec neberiem negatívne. Mám však viac povinností, či už mediálnych alebo atletických. Viac sa venujem aj tréningom a začína to byť celé serióznejšie,“ spomenula. S jej športovou popularitou vzrástol aj počet sledovateľov na sociálnych sieťach. Na Instagrame presiahla hranicu 10-tisíc followerov. O svoj profil sa dôkladne stará, zverejňuje videá hlavne z tréningov.

Jej kouč Luboš Komárek, ktorý sa stal mládežníckym trénerom roka, počas oceňovania povedal, že to so sociálnymi sieťami nepreháňa a stále sa naplno venuje atletike. „Snažím sa urobiť dobrý dojem nielen na štadióne, ale aj v médiách. Mne to od malička nerobilo problém. Baví ma aj Instagram, nerobím to nasilu a vždy som mala nápady. Beriem to ako veľký bonus,“ dodala Frličková. Tréning s idolom „Mojím vzorom je určite Viky Forster, pretože súťaží v rovnakej disciplíne ako ja. Potom aj ostatné zahraničné prekážkarky, no na prvom mieste je Viky, keďže je Slovenka,“ prezradila Frličková v rozhovore krátko po európskom šampionáte v Banskej Bystrici. VIDEO: Gabriela Gajanová a Laura Frličková

Predtým s ňou nikdy netrénovala, ani sa nestretli. To sa však zmenilo v októbri tohto roku, keď sa zúčastnila sústredenia vo Vysokých Tatrách. Frličkovú pozvanie aj sústredenie veľmi potešili. „Cítila som sa s nimi dobre. Bol to náročnejší tréning, na aký som zvyknutá, pretože Danka Ledecká ich potrebuje mať ťažšie. Nejako som sa s tým popasovala, no na konci týždňa som bola celkom unavená,“ zhodnotila.

Sedemnásťročná Slovenka by sa v budúcnosti chcela dotiahnuť na úroveň starších pretekárok. Postupne však zažíva situáciu aj z opačnej strany. „Už sa mi pomaly stáva, že mi píšu mladé dievčatá a chvália ma, ako ja zvyknem s uznaním hovoriť o Gabike (Gajanovej, pozn. red.) alebo Viky,“ povedala s úsmevom.