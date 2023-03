Gajanovú vykoľajilo štuchnutie od súperky. Dodržala som všetko, vravela po postupe

BRATISLAVA. Slovenská osemstovkárka Gabriela Gajanová sa ako prvá zo slovenských reprezentantov predstavila na halových majstrovstvách Európy v atletike v tureckom Istanbule, druhým miestom v rozbehu na 800 m žien si vybojovala postup do sobotňajšieho semifinále (17.15 h).

Bronzová z ME do 18 rokov v roku 2016 a juniorských ME 2017 sa prvýkrát v kariére postúpila z rozbehov na vrcholnom seniorskom podujatí.

"Moja snaha bola postúpiť priamo, aby som potom nemusela čakať, ako dopadnú ďalšie rozbehy a či sa mi podarí dostať sa ďalej s časom. Som veľmi šťastná. Držala som si dobrú pozíciu a potom som musela v správny moment aj ja zareagovať na zrýchlenie," pokračovala.

VIDEO: Gabriela Gajanová reaguje po postupe do semifinále na halových ME v atletike 2023