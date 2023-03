Gajanová to zvládla. Na vrcholnom podujatí prvýkrát uspela v rozbehu

ISTANBUL. Slovenská bežkyňa Gabriela Gajanová postúpila na atletických halových ME do semifinále na trati 800 m. V druhom rozbehu obsadila 2. miesto výkonom 2:03,25 min a do ďalších bojov prešla priamo.

"Pred záverečnou stovkou som sa chcela posunúť do čela, no od Slovinky som dostala lakťom. Trochu ma to vykoľajilo, musela som bojovať do konca.