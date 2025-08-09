Frličková priam letela. Mladá Slovenka takmer prekonala rekord šampionátu

TAMPERE. Slovenská šprintérka Laura Frličková vyhrala rozbeh v disciplíne 100 m cez prekážky na Majstrovstvách Európy do 20 rokov vo fínskom Tampere.
Majsterka Európy do 18 rokov z vlaňajšej Banskej Bystrice preletela z rozbehov priamo do semifinále na 100 m prekážok v novom juniorskom rekorde SR.
Zaznamenala čas 13,10 (+0,9 m/s), len o 11 stotín sekundy pomalší, ako je rekord šampionátu.
Vo svojom rozbehu nedala 18-ročná Martinčanka šancu ani najväčšej favoritke Chorvátke Wildovej, tretej juniorke tohtoročných európskych tabuliek.
Doterajšie maximum zo slovenského šampionátu v Banskej Bystrici si zverenkyňa Luboša Komárka zlepšila o 19 stotín.
"Mala som neskutočný stres. Pri nábehu som mala pocit, že ani nedobehnem k prekážkam. Ale potom to, samozrejme, opadlo a išla som si ten beh, čo vždy.
Nečakala som, že stiahnem 19 stotín zo svojho najlepšieho času. Veľmi ma to prekvapilo. Budeme dúfať, že v semifinále sa posunieme časom ešte nižšie a vo finále tiež," dodala Slovenka.
"Teraz opadol stres, pretože tu je mondo a na ňom bežím vôbec po prvýkrát a zvládla som to. Nečakala som to, ale asi moja nová tradícia bude behať osobáky v rozbehoch (smiech)," uzavrela Frličková.
VIDEO: Reakcia Laury Frličkovej
Svojím výkonom si upevnila pozíciu piatej ženy v historických tabuľkách SR na 100 m prekážok (za Forster, Škvarkovou, Bobkovou a Čorejovou).
V doterajšej histórii MEJ žiadna slovenská prekážkarka nebežala rýchlejšie, ani semifinalistky Forster (13,72) v Tallinne 2021 či Rebecca Slezáková (13,52) v Jeruzaleme 2023.
V piatich rozbehoch sa Frličkovej nemohla rovnať žiadna z 36 štartujúcich, celkovo druhá najlepšia Benfatahová z Francúzska bola o 7 stotín pomalšia.
Semifinále sa uskutoční zajtra predpoludním, prípadné finále popoludní.
Informoval Slovenský atletický zväz na svojom Facebooku.
V akcii boli aj ďalší slovenskí atléti.
Paula Perončíková postúpila do finále diaľkarskej súťaže. V kvalifikácií skočila 618 cm a zaznamenala piaty najlepší výkon.
Alex Hulka si o viac ako päť sekúnd zlepšil osobný rekord v rozbehu na 3000 m prek. na 9:05,29 min. Na postup do finále to však nestačilo.
V súťaži chodkýň na 10 km sa predstavili tri slovenské reprezentantky. Najlepšie sa umiestnila Tamara Indišková, ktorá obsadila 17. priečku časom 48:38,19 min.
Petra Kusá si pripísala 19. miesto za 48:58,14 a hneď za ňou prišla na 20. mieste Kristína Zámečníková v čase 50:04,05.