Frličková priam letela. Mladá Slovenka takmer prekonala rekord šampionátu

Laura Frličková. Archívny záber. (Autor: SAZ Ján Súkup)
TAMPERE. Slovenská šprintérka Laura Frličková vyhrala rozbeh v disciplíne 100 m cez prekážky na Majstrovstvách Európy do 20 rokov vo fínskom Tampere.

Majsterka Európy do 18 rokov z vlaňajšej Banskej Bystrice preletela z rozbehov priamo do semifinále na 100 m prekážok v novom juniorskom rekorde SR.

Zaznamenala čas 13,10 (+0,9 m/s), len o 11 stotín sekundy pomalší, ako je rekord šampionátu.

Vo svojom rozbehu nedala 18-ročná Martinčanka šancu ani najväčšej favoritke Chorvátke Wildovej, tretej juniorke tohtoročných európskych tabuliek.

Doterajšie maximum zo slovenského šampionátu v Banskej Bystrici si zverenkyňa Luboša Komárka zlepšila o 19 stotín.

"Mala som neskutočný stres. Pri nábehu som mala pocit, že ani nedobehnem k prekážkam. Ale potom to, samozrejme, opadlo a išla som si ten beh, čo vždy.

Nečakala som, že stiahnem 19 stotín zo svojho najlepšieho času. Veľmi ma to prekvapilo. Budeme dúfať, že v semifinále sa posunieme časom ešte nižšie a vo finále tiež," dodala Slovenka.

"Teraz opadol stres, pretože tu je mondo a na ňom bežím vôbec po prvýkrát a zvládla som to. Nečakala som to, ale asi moja nová tradícia bude behať osobáky v rozbehoch (smiech)," uzavrela Frličková.

Svojím výkonom si upevnila pozíciu piatej ženy v historických tabuľkách SR na 100 m prekážok (za Forster, Škvarkovou, Bobkovou a Čorejovou).

V doterajšej histórii MEJ žiadna slovenská prekážkarka nebežala rýchlejšie, ani semifinalistky Forster (13,72) v Tallinne 2021 či Rebecca Slezáková (13,52) v Jeruzaleme 2023.

V piatich rozbehoch sa Frličkovej nemohla rovnať žiadna z 36 štartujúcich, celkovo druhá najlepšia Benfatahová z Francúzska bola o 7 stotín pomalšia.

Semifinále sa uskutoční zajtra predpoludním, prípadné finále popoludní.

Informoval Slovenský atletický zväz na svojom Facebooku.

V akcii boli aj ďalší slovenskí atléti.

Paula Perončíková postúpila do finále diaľkarskej súťaže. V kvalifikácií skočila 618 cm a zaznamenala piaty najlepší výkon.

Alex Hulka si o viac ako päť sekúnd zlepšil osobný rekord v rozbehu na 3000 m prek. na 9:05,29 min. Na postup do finále to však nestačilo.

V súťaži chodkýň na 10 km sa predstavili tri slovenské reprezentantky. Najlepšie sa umiestnila Tamara Indišková, ktorá obsadila 17. priečku časom 48:38,19 min.

Petra Kusá si pripísala 19. miesto za 48:58,14 a hneď za ňou prišla na 20. mieste Kristína Zámečníková v čase 50:04,05.

