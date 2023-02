Skvelá Forster zlepšila národný rekord, Haraslínovi chýbalo len pár stotín

Forsterová naznačila dobrú formu už víťazstvom v I. rozbehu za 8,18, čo bol jej 7. najlepší výkon v kariére (bol to jej ôsmy beh na 60 m prekážok v sezóne) a vo finále nedala šancu štvornásobnej šampiónke (2017, 2018, 2020, 2021) a semifinalistke halových ME 2021 Stanislave Škvarkovej (8,28).

Prekážkarka Dukly získala štvrté striebro (2014, 2015, 2022). Bronz si vybojovala Monika Baňovičová (8,45) a štvrtá v poradí Rebecca Slezáková z AC Malacky výkonom 8,53 o 4 stotiny zlepšila slovenský juniorský rekord Lucie Mokrášovej zo 17. 2. 2013 v Bratislave.

"Sú to znova slzy šťastia ako vlani. Či som prekvapená? Ani veľmi nie. Vedela som, že mám na takýto čas, ale potrebovala som sa do toho trafiť. Už včerajší rozbeh naznačil, že viem na hladkej trati dosiahnuť dobrý čas, čo by sa mohlo preniesť do dobrého výkonu na prekážkach. Veľmi sa teším, že to padlo dnes vo finále. Nohy ma boleli ako minulý rok po šesťdesiatke, podľa toho som cítila, že by to mohlo znova dopadnúť dobre.

Parťáčka Danka Ledecká ma navyše skvele namasírovala, takže aj ona má na tom podiel a ďakujem jej. Veľmi sa teším, že som dokázala, že mám aj na splnenie limitu. Verím, že ešte vo mne niečo zostalo a v Istanbule to predvediem," povedala Forsterová pre atletika.sk.