Bolová absolvuje ostro sledovaný debut. Na halu má príjemné spomienky

Atletická hviezda Femke Bolová absolvuje ostro sledovaný debut v behu na 800 metrov v nedeľu 8. februára na halovom mítingu v Metách.
Oznámila to Európska atletika na svojom webe. Holandská bežkyňa sa rozhodla pre zmenu disciplíny po minulej sezóne, v ktorej sa stala druhýkrát majsterkou sveta na 400 metrov prekážok.
Na senzačnom treťom mieste vtedy skončila Slovenka Emma Zapletalová.
Na halu v Metách má Bolová príjemné spomienky. V roku 2023 na francúzskom mítingu ako štvrtá žena v histórii pokorila v hale v pretekoch na 400 metrov hranicu 50 sekúnd časom 49,96 sekundy. Predvlani sa tam blýskala časom 49,69 sekundy.
IDEO: Finále behu žien na 400 m cez prekážky
V behu na 800 metrov pod šírym nebom môže Bolová útočiť na stále platný svetový rekord českej legendy Jarmily Kratochvílovej 1:53,28 z roku 1983.