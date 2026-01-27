Bolová absolvuje ostro sledovaný debut. Na halu má príjemné spomienky

Emma Zapletalová a Femke Bolová po finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
Emma Zapletalová a Femke Bolová po finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025. (Autor: SOŇA MALÉTEROVÁ / SAZ)
ČTK|27. jan 2026 o 12:22
Oznámila to Európska atletika na svojom webe.

Atletická hviezda Femke Bolová absolvuje ostro sledovaný debut v behu na 800 metrov v nedeľu 8. februára na halovom mítingu v Metách.

Oznámila to Európska atletika na svojom webe. Holandská bežkyňa sa rozhodla pre zmenu disciplíny po minulej sezóne, v ktorej sa stala druhýkrát majsterkou sveta na 400 metrov prekážok.

Na senzačnom treťom mieste vtedy skončila Slovenka Emma Zapletalová.

Na halu v Metách má Bolová príjemné spomienky. V roku 2023 na francúzskom mítingu ako štvrtá žena v histórii pokorila v hale v pretekoch na 400 metrov hranicu 50 sekúnd časom 49,96 sekundy. Predvlani sa tam blýskala časom 49,69 sekundy.

V behu na 800 metrov pod šírym nebom môže Bolová útočiť na stále platný svetový rekord českej legendy Jarmily Kratochvílovej 1:53,28 z roku 1983.

Atletika

