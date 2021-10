Slovákov chválili za prezentáciu, Bratislava však boj o kongres prehrala

LAUSANNE. Bulhara Dobromira Karamarinova zvolili za prezidenta Európskej atletiky (EA). Na mimoriadnom volebnom kongrese v Lausanne bol jediným kandidátom na pozíciu, ktorú do marca minulého roka zastával už zosnulý Svein Arne Hansen.

"Veľká väčšina delegátov – aj takí, čo za nás nehlasovali – sa zhodli, že naša prezentácia bola jednoznačne najkrajšia. Mali sme v nej videá o Bratislave, slovenskom športe i našej atletike, prekvapením pre delegátov bolo osobné pozvanie do Bratislavy od Mateja Tótha a bola unikátna aj tým, že sa končila krátkym príhovorom pani prezidentky Čaputovej.

Nový prezident EA Dobromir Karamarinov v prítomnosti šéfa Svetovej atletiky (WA) Sebastiana Coea však ponúkol slovenskej metropole možnosť usporiadať v roku 2023 konvent Európskej atletiky (European Athletics Convention), spojený už tradične s vyhlasovaním najlepších európskych atlétov v danom roku.

"Vedenie EA vidí, že sme aktívni a snažíme sa, zrejme preto prišla aj táto zaujímavá ponuka, ktorá je veľkou šancou odprezentovať našu krajinu, naše hlavné mesto i našu atletiku,“ poznamenal Korčok pre portál atletika.sk.

Informoval aj o tom, že delegáti kongresu schválili zaradenie chodeckých pretekov na 35 km do programu ME namiesto doterajšej päťdesiatky: "Aj vďaka našej iniciatíve bude chôdza na 20 km a takisto polmaratón mužov i žien súčasť ME v olympijskom roku.“