Užil anabolické steroidy. Americký šprintér dostal tvrdý dištanc

Erriyon Knighton.
Erriyon Knighton. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2025 o 13:48
Zákaz by mal vypršať začiatkom júla 2028.

LAUSANNE Americký šprintér Erriyon Knighton dostal štvorročný zákaz činnosti za užitie anabolických steroidov.

V piatok o tom rozhodol Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne.

Knighton mal od marca 2024 zastavenú činnosť, keď sa v jeho tele objavili stopy zakázanej látky trenbolon.

Americká antidopingová agentúra (USADA) ho však vlani v júni očistila s vysvetlením, že išlo o prípad kontaminácie potravy.

Dvadsaťjedenročný atlét potom štartoval na OH v Paríži a v behu na 200 m obsadil 4. miesto.

CAS sa začal zaoberať Knightonovým prípadom po odvolaniach zo strany Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a vyšetrovateľov z oblasti atletiky, ktorí preňho žiadali maximálny štvorročný dištanc.

Ten začína platiť v piatok a bude skrátený o viac než dva mesiace, počas ktorých mal Američan pozastavenú činnosť minulý rok.

Zákaz by mal vypršať začiatkom júla 2028, len niekoľko dní pred štartom OH v Los Angeles, pripomenula agentúra AP.

