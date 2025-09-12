Užil anabolické steroidy. Americký šprintér dostal tvrdý dištanc

LAUSANNE Americký šprintér Erriyon Knighton dostal štvorročný zákaz činnosti za užitie anabolických steroidov.
V piatok o tom rozhodol Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne.
Knighton mal od marca 2024 zastavenú činnosť, keď sa v jeho tele objavili stopy zakázanej látky trenbolon.
Americká antidopingová agentúra (USADA) ho však vlani v júni očistila s vysvetlením, že išlo o prípad kontaminácie potravy.
Dvadsaťjedenročný atlét potom štartoval na OH v Paríži a v behu na 200 m obsadil 4. miesto.
CAS sa začal zaoberať Knightonovým prípadom po odvolaniach zo strany Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a vyšetrovateľov z oblasti atletiky, ktorí preňho žiadali maximálny štvorročný dištanc.
Ten začína platiť v piatok a bude skrátený o viac než dva mesiace, počas ktorých mal Američan pozastavenú činnosť minulý rok.
Zákaz by mal vypršať začiatkom júla 2028, len niekoľko dní pred štartom OH v Los Angeles, pripomenula agentúra AP.