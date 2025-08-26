Zapletalovej šance stúpli. Finále Diamantovej ligy vynechá bývalá olympijská víťazka

BRATISLAVA. Slovenská atlétka Emma Zapletalová bude vo finále Diamantovej ligy v Zürichu patriť medzi hlavné kandidátky na pódiové umiestnenie.
V behu na 400 metrov prekážok jej ubudla jedna z najväčších súperiek, ktorou by nepochybne bola americká bežkyňa Dalilah Muhammadová.
Olympijská víťazka z Ria 2016 a strieborná medailistka z Tokia 2021 sa pred MS rozhodla vynechať finále Diamantovej ligy, do ktorého sa kvalifikovala na základe jej vystúpení v Osle, Štokholme a Monaku.
K víťazstvu z nórskej metropoly, kde triumfovala pred Zapletalovou, pridala dve druhé miesta, keď ju zdolala len fenomenálna Femke Bolová.
Jej monacký čas 52,58 sekundy je štvrtý v tohtosezónnych tabuľkách a presne o sekundu lepší ako jej osobné maximum slovenskej jednotky.
Zapletalovej čas z Chorzówa 53,58 sekundy je v aktuálnej sezóne ôsmy najlepší, no z pretekárok, ktoré ju pokorili, bude v Zürichu štartovať len Bolová.
VIDEO: Beh na 400 m prekážky v Chorzówe v čase od 4:53 min
Štvornásobná olympijská víťazka Sydney McLaughlinová-Levroneová ladí pred MS v Tokiu (13. - 21. septembra) formu na hladkých 400 m a jej krajanky Anna Cockrellová a Jasmine Jonesová sa do finále nekvalifikovali.
Následne Američanky nevyužili ani pozíciu náhradníčok, a tak osmičku finalistiek v Zürichu doplnia Zenéy van der Waltová a Naomi van den Broecková.
S výnimkou Bolovej, ktorá bude jednoznačnou favoritkou, pokorili 54-sekundovú métu v tomto roku už len Jamajčanka Andrenette Knightová, reprezentantka Panamy Gianna Woodruffová a Emma Zapletalová.
Rodáčka z Nitry mala istý postup už pred mítingom v Bruseli, a tak spolu s trénerom Bramom Petersom dali prednosť tréningu. Štart vo Švajčiarsku bude pre ňu generálkou na MS, kde tiež môže pomýšľať na finálovú účasť.
"Pre slovenskú atletiku je účasť vo finále Diamantovej ligy veľký úspech. Navyše, Emma nebude len do počtu, ale má šancu na kvalitné umiestnenie.
Takisto verím, že jej to na MS vyjde a dostane sa medzi najlepšiu osmičku na svete," povedal jej manažér a atletický expert Alfons Juck.
Dôležité je tiež spomenúť, že pred finále sa predošlé získané body pretekárkam zmažú a počítať sa bude len to, ako skončia v záverečných pretekoch.
Beh na 400 metrov prekážok žien je na programe štvrtkového finále Diamantovej ligy o 20:35 h. V rámci predprogramu sa v rovnakej disciplíne o 18:12 h predstaví aj druhá Slovenka Daniela Ledecká.
Rebríček
Atlétka
Krajina
Sezónny rekord
Osobný rekord
1
Femke Bolová
Holandsko
51,91 s
50,95 s
8
Andrenette Knightová
Jamajka
53,67 s
53,26 s
9
Emma Zapletalová
Slovensko
53,58 s
53,58 s
12
Gianna Woodruffová
Panama
53,89 s
53,69 s
13
Ayomide Folorunsová
Taliansko
54,21 s
53,89 s
15
Amalie Iuelová
Nórsko
54,38 s
54,38 s
16
Zenéy van der Waltová
JAR
54,25 s
53,90 s
21
Naomi van den Broecková
Belgicko
54,12 s
54,12 s