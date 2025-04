Ďurec dosiahol na 10 000 m zlatý hetrik, medzi ženami zvíťazila Pelikánová

„Celkovo nie som spokojný s tým, čo som predviedol. Dobré to bolo do piateho – šiesteho kilometra. Následne ako keby sa mi rozhodila technika behu a jednoducho – nešlo to. Potom som sa už len dotrápil do konca. Titul sa však počíta,” uviedol Ďurec pre atletika.sk. Majstra ČR Lukáša Chwisteka predstihol o viac než 15 sekúnd.

Striebro si medzi ženami vybojovala Zuzana Polohová a bronz patrí Kristíne Špitkovej. „Aj vzhľadom na zmenu počasia, keď v týždni bolo pod 10 stupňov a teraz výrazne viac až nad dvadsať a stále na nás priamo svietilo slnko, bola dnešná desaťtisícka náročná.

Pocitovo bolo veľmi teplo. Rozbehla som to pomerne rýchlo a dúfala som, že tempo udržím, ale teplo urobilo svoje. Zvoľnila som a snažila som sa dobehnúť preteky v nejakom peknom čase. Vzhľadom na podmienky som s časom tesne nad 36 minút spokojná,“ zhodnotila Pelikánová.