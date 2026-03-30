Medailistka z nedávnych MS má problém. Hrozí jej dvojročný zákaz činnosti

Auriana Lazraqová-Khlassová
Auriana Lazraqová-Khlassová (Autor: SITA/AP)
TASR|30. mar 2026 o 13:39
Dočasne bola suspendovaná.

Francúzsku atlétku Aurianu Lazraqovú-Khlassovú dočasne suspendovali za nedodržanie antidopingových požiadaviek týkajúcich sa miesta pobytu.

Jednotka pre integritu v atletike (AIU) to oznámila na sociálnych sieťach. Úradujúcej európskej striebornej medailistke v sedemboji hrozí až dvojročný zákaz činnosti.

AIU nešpecifikovala dátum porušenia ani jeho závažnosť. Porušenie požiadaviek mohlo zahŕňať nesprávne alebo príliš neskoro zaznamenané údaje o polohe alebo neprítomnosť športovca na registrovanom mieste počas neohláseného testu.

Dvadsaťšesťročná Francúzka je strieborná medailistka zo sedemboja z majstrovstiev Európy v Ríme v roku 2024. Na olympiáde v Paríži obsadila 16. miesto a na svetovom šampionáte v Tokiu sa pre zranenie nepredstavila, pripomenula agentúra AFP.

Atletika

Atletika

    Auriana Lazraqová-Khlassová
    Auriana Lazraqová-Khlassová
    Medailistka z nedávnych MS má problém. Hrozí jej dvojročný zákaz činnosti
    dnes 13:39
