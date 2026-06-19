Koniec kariéry v tieni dopingu. Olympijský medailista dostal štvorročný trest

Francúzsky prekážkar Dimitri Bascou dostal štvorročný dištanc za pozitívny dopingový test na zakázané steroidy.
Bronzového medailistu na 110 m cez prekážky z OH 2016 v Riu de Janeiro dočasne suspendovali v apríli 2024 po tom, čo v jeho tele našli stopy testosterónu a boldenonu.
Informovala o tom agentúra AFP.
Bascou tak nemohol štartovať na OH 2024 v Paríži.
Rodák z Martiniku tvrdil, že sa zakázané látky dostali do jeho organizmu prostredníctvom kontaminovaných výživových doplnkov.
Francúzska antidopingová agentúra (AFLD) mu v piatok 19. júna udelila štvorročný dištanc.
Bascou má zastavenú činnosť do apríla 2028 a po vypršaní trestu neplánuje pokračovať v kariére.