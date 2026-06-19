    Koniec kariéry v tieni dopingu. Olympijský medailista dostal štvorročný trest

    Francúzsky prekážkar Dimitri Bascou.
    Francúzsky prekážkar Dimitri Bascou. (Autor: SITA/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 15:22
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    Rodák z Martiniku tvrdil, že sa zakázané látky dostali do jeho organizmu prostredníctvom kontaminovaných výživových doplnkov.

    Francúzsky prekážkar Dimitri Bascou dostal štvorročný dištanc za pozitívny dopingový test na zakázané steroidy.

    Bronzového medailistu na 110 m cez prekážky z OH 2016 v Riu de Janeiro dočasne suspendovali v apríli 2024 po tom, čo v jeho tele našli stopy testosterónu a boldenonu.

    Informovala o tom agentúra AFP.

    Bascou tak nemohol štartovať na OH 2024 v Paríži.

    Rodák z Martiniku tvrdil, že sa zakázané látky dostali do jeho organizmu prostredníctvom kontaminovaných výživových doplnkov.

    Francúzska antidopingová agentúra (AFLD) mu v piatok 19. júna udelila štvorročný dištanc.

    Bascou má zastavenú činnosť do apríla 2028 a po vypršaní trestu neplánuje pokračovať v kariére.

    Atletika

    Atletika

      Francúzsky prekážkar Dimitri Bascou.
      Francúzsky prekážkar Dimitri Bascou.
      Koniec kariéry v tieni dopingu. Olympijský medailista dostal štvorročný trest
      dnes 15:22
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