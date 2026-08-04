Získa Zapletalová zlatú korunu a prémiu? Európska atletika ocení atlétov za vynikajúce výkony

Desať atlétov dostane od Európskej atletiky zlatú korunu a prémiu 50.000 eur za vynikajúce výkony, ktoré predvedú budúci týždeň na kontinentálnych majstrovstvách v Birminghame.
Európska federácia v tlačovej správe informovala, že podobne ako pred dvoma rokmi v Ríme odmení najlepšieho muža aj ženu v piatich skupinách disciplín.
O výsledkoch bude rozhodovať kvalita výkonu podľa medzinárodných bodovacích tabuliek. Skupiny disciplín sú rovnaké pre mužov aj ženy. Šancu môže mať aj Slovenka Emma Zapletalová, ktorá je svetovou tabuľkovou jednotkou na 400 m prekážok.
Ide o šprinty a prekážkové behy, behy na stredné a dlhé trate vrátane behu na 3000 metrov cez prekážky, hody vrátane vrhu guľou, horizontálne aj vertikálne skoky a cestné disciplíny spojené s viacbojmi a štafetami.
V Ríme Európska atletika vyplatila športovcom finančné odmeny prvýkrát. Ceny získali prekážkari Karsten Warholm a Femke Bol, bežci Jakob Ingebrigtsen a Nadia Battocletti, guliar Leonardo Fabbri, diskárka Sandra Elkasević, žrdkár Armand Duplantis, diaľkarka Malaika Mihambo a viacbojári Johannes Erm a Nafissatou Thiam.
Európsky šampionát v Birminghame sa uskutoční od 10. do 16. augusta.