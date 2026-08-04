Takáč sa vracia do brány. Zostava Slovana na úvodný zápas s Mjällby

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes nastúpia v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov proti švédskemu majstrovi AIF Mjälby.
Do brány hostí sa vracia Dominik Takáč. Kapitánom Slovana bude opäť Kenan Bajrič. V základnej zostave nechýba ani Mikola Kucharevyč či mladý Alexej Maroš.
Duel AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zápas štartuje o 18.00 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport.
Zostavy zápasu AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava
Slovan: Takáč - Pokorný, Gajdoš, Kucharevyč, Bajrič, Yirajang, Markovič, Blackman, Maroš, Sandro Cruz, Martinez