Takáč sa vracia do brány. Zostava Slovana na úvodný zápas s Mjällby

Dominik Takáč.
Dominik Takáč. (Autor: TASR)
Sportnet|4. aug 2026 o 17:01
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Pozrite si zostavy zápasu AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava v 1. zápase 3. predkola Ligy majstrov.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes nastúpia v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov proti švédskemu majstrovi AIF Mjälby.

Do brány hostí sa vracia Dominik Takáč. Kapitánom Slovana bude opäť Kenan Bajrič. V základnej zostave nechýba ani Mikola Kucharevyč či mladý Alexej Maroš.

Duel AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.

Zápas štartuje o 18.00 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport.

Zostavy zápasu AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava

Slovan: Takáč - Pokorný, Gajdoš, Kucharevyč, Bajrič, Yirajang, Markovič, Blackman, Maroš, Sandro Cruz, Martinez

Liga majstrov

Liga majstrov

    Dominik Takáč.
    Dominik Takáč.
    Takáč sa vracia do brány. Zostava Slovana na úvodný zápas s Mjällby
    dnes 17:011
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