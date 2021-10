Chceli ju preklasifikovať na muža, Semenyaová vydá svoju knihu

NEW YORK. Caster Semenyaová sa rozhodla vydať knihu o svojich športových úspechoch, ale zároveň o útrapách športovkyne, ktorá má v tele vysokú hladinu testosterónu a v atletických súťažiach ju chceli preklasifikovať na muža.

O sile, odvahe, láske, odolnosti a viere v to, čím som. Chcem, aby táto kniha ukázala ľuďom na celom svete, ako to v skutočnosti je," dodala.



Semenyaová sa nemohla zúčastniť na OH v Tokiu, keďže odmietla umelo znížiť hladinu testosterónu vo svojom tele.

Odmietala znížiť hladina testosterónu

Svetová atletika totiž ešte v roku 2018 rozhodla o tom, že ak chce Juhoafričanka pokračovať v športovej kariére, musí tak urobiť, aby sa vyrovnali šance jej súperiek bojovať s ňou na vrcholných podujatiach.

Semenyaová však rázne odmietla všetky formy, ktoré by znížili hladinu tohto mužského hormónu v jej tele - antikoncepčné tabletky, injekcie na zablokovanie tvorby hormónov či chirurgický zákrok.