Bratia Ingebrigtsenovci obvinili svojho otca. Prípad preveruje polícia

Polícia vo štvrtok začala preverovať tieto tvrdenia. Gjert Ingebrigtsen trénoval svojich synov do februára 2022.

"Nejako sme to prijali. Žili sme s tým a v dospelosti sme sa posunuli ďalej. Aspoň sme si to mysleli. Pri spätnom pohľade si uvedomujeme, že to bolo naivné. Pred dvoma rokmi však tá istá agresia a fyzické tresty udreli znova," citovala vyjadrenie bratov agentúra AP.