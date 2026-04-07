Ikonická disciplína sa vracia ku koreňom. Uskutoční sa striedavo pre mužov a ženy

Maratón bude mať od roku 2030 vlastné majstrovstvá sveta. Uskutoční sa každoročne, striedavo pre mužov a ženy.
V programe atletických svetových šampionátov počnúc rokom 2031 maratón ani iné cestné behy nebudú. Informovala o tom Svetová atletika.
O usporiadaní prvého ročníka majstrovstiev sveta v maratóne začala medzinárodná federácia predbežne rokovať s Aténami, odkiaľ táto atletická disciplína pochádza.
Aténsky maratón sa koná na historickej trati z Maratónu do Atén, ktorú podľa legendy ubehol vojak Feidipidés, keď prinášal v roku 490 pred naším letopočtom správu o víťazstve Grékov nad Peržanmi v bitke pri gréckej obci Maratón.
Novembrové preteky nanovo dostali známku kategórie Elite, druhú najvyššiu pre svetových maratóncov.
Svetová atletika tento krok považuje za začiatok investičného programu, vďaka ktorému by sa mohla pôvodná trasa modernizovať pri zachovaní odkazu na tradíciu starú viac ako 2500 rokov.
"Sme potešení, že môžeme diskutovať o možnosti organizovania samostatných majstrovstiev sveta v maratóne v Aténach, teda na mieste, kde sa táto ikonická disciplína zrodila," uviedol prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe.
Popri majstrovstvách sveta v maratóne plánuje Svetová atletika každoročne organizovať svetový šampionát v cestných behoch. Ten mal premiéru v roku 2023 v Rige a jeho ďalší ročník je naplánovaný na tohtoročný september do Kodane.