Veľká pocta pre Duplantisa. Na nové atletické podujatie zloží hymnu

Švédsky atlét Armand Duplantis zloží hymnu pre prvý ročník ultimátnych majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia 11. až 13. septembra v Budapešti.
Fenomenálny žrdkár sa vo voľnom čase venuje hudbe a jeho prvá skladba z februára minulého roka vo Švédsku uspela.
„Vždy sa snažím posúvať hranice vo všetkom, čo robím, či už je to na dráhe v skoku o žrdi, alebo v nahrávacom štúdiu,“ vyjadril sa Duplantis, ktorý nedávno na domácom mítingu v Uppsale zlepšil svoj svetový rekord na 631 cm.
„Táto udalosť ma veľmi nadchla. Spája moje spoločné vášne a teším sa, že svetu predstavím hymnu, ktorá vystihuje toto podujatie,“ dodal 26-ročný „Mondo“.
„Vedeli sme, že chceme vytvoriť hymnu pre Ultimate Championship, ktorá by skutočne odrážala energiu, vzrušenie a tón tohto úplne nového šampionátu. Náš kreatívny tím sa veľmi teší na spoluprácu s ním,“ uviedol pre stránku Svetovej atletiky jej prezident Sebastian Coe.
Ultimátne MS by mali transformovať atletický kalendár. Budú sa konať každé dva roky s účasťou ôsmich, respektíve 16 najlepších atlétov v jednotlivých disciplínach.
Prvý ročník sa uskutoční v Budapešti, dejisku MS 2023. Každý z víťazov získa prémiu 150-tisíc amerických dolárov.