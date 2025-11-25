Atletická nádej sa rozhodla pre Slovensko. V hre je účasť na juniorských MS

Anna Svrček.
Anna Svrček. (Autor: Osobný archív Vladimír Svrček, X/ATHLETE NEWS)
TASR|25. nov 2025 o 11:51
V Japonsku narodená dcéra slovenského vedca prednedávnom zaujala svojimi výkonmi.

Sedemnásťročná atlétka Anna Svrček sa rozhodla prijať ponuku Slovenského atletického zväzu (SAZ) a už v najbližšej sezóne môže reprezentovať Slovensko na medzinárodných podujatiach.

V hre je tak potenciálna účasť na juniorských majstrovstvách sveta (5. - 9. augusta 2026) v americkom Eugene, na ktoré má momentálne splnené limity v troch disciplínach.

V Japonsku narodená dcéra slovenského vedca prednedávnom zaujala svojimi výkonmi, je líderkou tohtoročných svetových dorasteneckých tabuliek v „stípli“ na 2000 aj 3000 m.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo s Annou a jej rodičmi dohodnúť na tom, že bude reprezentovať Slovensko.

Vieme, že v hre boli aj ďalšie federácie, o to viac nás teší, že si zvolili práve Slovensko,“ uviedol generálny sekretár Vladimír Gubrický pre oficiálnu stránku SAZ.

Svrček má na svojom konte niekoľko výkonov, ktorými by prepisovala historické slovenské tabuľky.

V oboch stípliarskych disciplínach nebola tento rok na svete rýchlejšia žiadna iná dorastenka. navyše jej osobné rekordy na 3000 m prek., 1500 m a 3000 m sú hlboko pod limitmi Svetovej atletiky na budúcoročné majstrovstvá sveta.

„Veríme, že výkonnosť, o ktorej sme sa doteraz dozvedali iba sprostredkovane, Anna potvrdí a bude členkou našej výpravy na budúcoročných majstrovstvách sveta.

Hovoriť o ďalších podujatiach je zatiaľ predčasné.

Anna navštevuje strednú školu v Japonsku, čo musíme rešpektovať. Otázky jej prípravy budeme preberať v najbližších dňoch. Od nášho prvého kontaktu s Anniným otcom sme mali pocit, že sú naklonení možnosti reprezentovať Slovensko.

Do Anny vkladáme veľké nádeje. Vo svojom veku vyniká vo vytrvalostných disciplínach, v ktorých u nás výkonnosť nedosahuje medzinárodnú úroveň. Veríme teda, že nám pomôže posunúť dopredu kvalitu na stredných a dlhých tratiach,“ vyjadril sa Gubrický.

Atletika

    dnes 11:51
