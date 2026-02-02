Mladá Slovenka atakuje historický rekord. Ako juniorka zabehla druhý najrýchlejší polmaratón

Anna Švrček na najvyššom stupienku. (Autor: Facebook/Slovenský atletický zväz)
Sportnet|2. feb 2026 o 13:38
V juniorskej kategórii patrí medzi absolútnu špičku.

Talentovaná bežkyňa Anna Švrček dosiahla v japonskej Moriji výrazný úspech, keď ovládla polmaratón v čase 1:13:23. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.

Sedemnásťročná Slovenka, ktorá dlhodobo žije a trénuje v Japonsku, prebehla trať v prefektúre Ibaraki ešte o sekundu rýchlejšie v čistom čase 1:13:22. V silnej konkurencii 712 štartujúcich žien si pripísala celkové víťazstvo.

Študentka strednej školy v meste Ušiku je od jesene 2025 registrovaná ako individuálna členka Slovenského atletického zväzu.

Jej výkon má výraznú hodnotu aj z historického hľadiska. V slovenských tabuľkách žien sa totiž zaradila už na druhé miesto.

Rebríček najrýchlejších časov v polmaratóne žien

Poradie

Meno

Čas

Rok

1.

Ľudmila Melicherová

1:12:53 h

1989

2.

Anna Švrček

1:13:23 h

2026

3.

Katarína Berešová

1:13:26 h

2014

4.

Alena Močáriová

1:13:27 h

1994

5.

Veronika Páleníková

1:14:08 h

2025

6.

Dana Janečková

1:14:19 h

2005

7.

Žofia Naňová

1:14:59 h

2024

Rýchlejšia bola v minulosti iba Ľudmila Melicherová, ktorá zabehla národné maximum 1:12:53 ešte v roku 1989. Švrček tak predstihla aj Katarínu Berešovú (1:16:33 z roku 2008).

V juniorskej kategórii patrí medzi absolútnu špičku, hoci polmaratón sa u mládeže eviduje len ako doplnková disciplína.

Jej čas obstojí aj v medzinárodnom porovnaní – podľa svetových juniorských štatistík World Athletics boli v tomto roku rýchlejšie iba dve japonské bežkyne.

