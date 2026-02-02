Mladá Slovenka atakuje historický rekord. Ako juniorka zabehla druhý najrýchlejší polmaratón

Talentovaná bežkyňa Anna Švrček dosiahla v japonskej Moriji výrazný úspech, keď ovládla polmaratón v čase 1:13:23. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.
Sedemnásťročná Slovenka, ktorá dlhodobo žije a trénuje v Japonsku, prebehla trať v prefektúre Ibaraki ešte o sekundu rýchlejšie v čistom čase 1:13:22. V silnej konkurencii 712 štartujúcich žien si pripísala celkové víťazstvo.
Študentka strednej školy v meste Ušiku je od jesene 2025 registrovaná ako individuálna členka Slovenského atletického zväzu.
Jej výkon má výraznú hodnotu aj z historického hľadiska. V slovenských tabuľkách žien sa totiž zaradila už na druhé miesto.
Poradie
Meno
Čas
Rok
1.
Ľudmila Melicherová
1:12:53 h
1989
2.
Anna Švrček
1:13:23 h
2026
3.
Katarína Berešová
1:13:26 h
2014
4.
Alena Močáriová
1:13:27 h
1994
5.
Veronika Páleníková
1:14:08 h
2025
6.
Dana Janečková
1:14:19 h
2005
7.
Žofia Naňová
1:14:59 h
2024
Rýchlejšia bola v minulosti iba Ľudmila Melicherová, ktorá zabehla národné maximum 1:12:53 ešte v roku 1989. Švrček tak predstihla aj Katarínu Berešovú (1:16:33 z roku 2008).
V juniorskej kategórii patrí medzi absolútnu špičku, hoci polmaratón sa u mládeže eviduje len ako doplnková disciplína.
Jej čas obstojí aj v medzinárodnom porovnaní – podľa svetových juniorských štatistík World Athletics boli v tomto roku rýchlejšie iba dve japonské bežkyne.