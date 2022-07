Kruh sa uzavrel. Felixová sa doma lúči s bohatou kariérou

"Dúfam, že si ma zapamätajú ako odhodlanú súperku, ale najdôležitejšie pre mňa je zanechať atletiku v lepšom stave, než v akom som ju našla. Nechám tam všetko a zabavím sa, myslím si, že to bude skutočne emotívne.

Medzi jej najväčšie úspechy patrí triumf v behu na 200 metrov na OH 2012 v Londýne. Na dvojstovke sa trikrát stala majsterkou sveta, jeden titul pridala na dvojnásobnej trati.

Bola to neuveriteľná cesta, užila som si tie roky so všetkými vrcholmi i pádmi. Tento športu milujem, veľakrát mi zlomil srdce, ale zažila som aj mnoho radostných okamihov. Tým, že môžem ukončiť kariéru doma, sa kruh uzavrel. Bude to veľmi, veľmi špeciálne," citovala agentúra AFP 36-ročnú Felixovú, členku americkej miešanej štafety na 4x400 m.