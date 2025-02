Ženy tentoraz prevýšili mužov. Juck ocenil úroveň Banskobystrickej latky

Vedeli sme, že ostatné pole pretekárov vo výške mužov je na hranici možnosti atakovať 225 cm, nebodaj 228, keďže mnohí výškari vynechávajú halovú sezónu alebo sú zranení. Bude to vidno aj na marcových šampionátoch, či európskom alebo svetovom, kde medaily v skoku do výšky nebudú visieť až tak vysoko,“ podotkol Juck.

"Čakali sme, že aspoň Woo pokorí 230, celkom to nevyšlo, no nemôžeme chcieť všetko. Odviedol však prácu, ktorú sme od neho čakali. Suverénne vyhral a reálne atakoval výkon roka 232. Rovnako nesklamal ani druhý Kubánec Zayas.

"Ukazuje to realitu pre Róberta Ruffíniho, keďže mu osobný rekord nevyšiel. Myslím si, že má pred sebou budúcnosť. Zdá sa, že je to ešte veľmi ďaleko priblížiť sa k výkonom jeho otca a zároveň trénera, ktorý drží slovenské rekordy v hale i vonku. Držíme mu palce, aby aspoň niesol slovenskú výškarsku zástavu na významných podujatiach,“ ponúkol svoj postreh Alfons Juck.

Podobne to videl i samotný pretekár Róbert Ruffíni: "Trápil som sa s technikou, no posúvame sa s otcom, ktorý ma trénuje. Verím, že už v lete budú výkony vysoko nad 220 cm.

Čakajú ma v hale už iba jedny preteky a to sú majstrovstvá Slovenska v Ostrave, keďže v našej krajine nemáme halu a asi ani najbližšiu dobu mať nebudeme. Sme teda nútení byť vysťahovaní v atletickom exile. Trávime veľa času v aute, trénujeme tam kde sa dá, prevažne vonku. Snažíme sa. Po Ostrave halová sezóna pre mňa skončí.“

Banskobystrická latka sa prvýkrát v 31 ročnej histórii uskutočnila bez jej zakladateľa a riaditeľa pretekov Ľubomíra Roška.

Ten sa pre zdravotné problémy nemohol zapojiť do organizácie a ani prísť osobne na podujatie. Zaplnená hala spolu s pretekármi a jeho spolupracovníkmi mu aspoň na diaľku poslala odkaz.

"My sme sa snažili v duchu jeho práce o to, aby sa jeho neúčasť neodzrkadlila na organizácii. Chceli sme Banskobystrickú latku usporiadať najlepšie ako je to len možné i bez neho. A to preto, aby sme ho povzbudili v jeho boji. Samozrejme, prítomnosť Ľuba Roška by bola výrazným obohatením v množstve činností a oblastí.