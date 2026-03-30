Priznal sa, že užíval zakázané látky. Elitný maratónec dostal päťročný dištanc

Víťaz Newyorského maratónu z roku 2021 Albert Korir dostal päťročný trest za doping. Informovala o tom Jednotka pre bezúhonnosť atletiky (AIU) s tým, že sa kenský bežec k užívaniu zakázaných látok priznal. Vďaka tomu dostal o rok kratší dištanc.
Korir mal pozitívny test na krvný doping CERA, pokročilejšiu verziu známej látky EPO, pri troch rôznych vzorkách odobratých vlani v októbri v Keni.
Tam sa vtedy pripravoval na vlaňajší ročník maratónu kategórie major v New Yorku, kde dobehol tretí. O tento výsledok príde, pretože AIU anulovala všetky jeho výkony od októbra 2025.
Tridsaťdvaročný Korir mal od januára pozastavenú činnosť, takže jeho dopingový trest vyprší v januári 2031. O titul z maratónu v New Yorku 2021 nepríde. V rokoch 2019 a 2023 skončil na tejto ikonickej trati druhý. Osobný rekord 2:06:57 si zabehol v New Yorku v roku 2023.
Pre kenskú atletiku, ktorá sa v posledných rokoch potýka s množstvom dopingových prípadov predovšetkým medzi vytrvalcami, je Korirov prehrešok veľkou ranou.
Svetová antidopingová agentúra (WADA) vlani v októbri uznala, že krajina dosiahla pokrok v boji proti dopingu a vyradila tamojšiu antidopingovú agentúru zo zoznamu inštitúcií nevyhovujúcich jej kódexu. Keňa ale zostala v polročnej podmienke a pod zvýšeným dohľadom.