Veľký český návrat sa nepodaril. Wimbledon ovládla svetová jednotka

Vďaka sobotňajšiemu triumfu si z Londýna odnáša prémiu 1,7 milióna libier. Do rebríčka WTA jej pribudne 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní si upevní post svetovej jednotky.

Bartyová je prvou wimbledonskou šampiónkou z krajiny protinožcov od roku 1980, keď na tráve All England Clubu vybojovala trofej Evonne Goolagongová Cawleyová.

Pre Plíškovú to bolo druhé neúspešné grandslamové finále, v roku 2016 podľahla v dueli o titul na US Open Nemke Angelique Kerberovej. Napriek prehre s Bartyovou sa v pondelok vráti do elitnej svetovej desiatky.

Plíšková nenapodobnila svoje krajanky Janu Novotnú a Petru Kvitovú, ktoré triumfovali na prestížnom turnaji. Novotnej sa to podarilo v roku 1998, Kvitovej v rokoch 2011 a 2014.