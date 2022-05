ONLINE: AS Rím - Feyenoord Rotterdam (Európska konferenčná liga, finále)

AS Řím obsadil v italské Serii A až šesté místo a sezónu si může vylepšit alespoň ziskem třetí nejcennější evropské klubové trofeje. V základní skupině skončil až druhý, když inkasoval debakl 1:6 od norské štiky Bodø/Glimt, které se pomstil až ve čtvrtfinále, ale hladce předčil CSKA Sofia i Zorju Luhansk.

Klub z Věčného města dosud nikdy nezískal evropský pohár. V roce 1984 podlehl ve finále PMEZ na penalty Liverpoolu, o sedm let později nestačil v souboji o Pohár UEFA v italském derby na Inter Milán.



Jarní výsledky v EKL:

AS Řím – Trabzonspor 3:0 a 2:1

AS Řím – Vitesse Arnhem 1:1 a 1:0

AS Řím – Bodø/Glimt 4:0 a 1:2

AS Řím – Leicester City 1:0 a 1:1



Střelci:

27 – Abraham, 14 – Pellegrini, 7 – El Shaarawy, Zaniolo.