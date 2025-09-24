Najmladšia majsterka sveta v histórii. Trinásťročná Slovenka nemala konkurenciu

BRATISLAVA. Iba 13-ročná slovenská „armwrestlerka“ Romana Mriňáková sa stala majsterkou sveta v kategórii do 15 rokov a do 45 kilogramov. Stalo sa tak v disciplíne zahrňujúcej ľavú ruku.
Potvrdila tak svoj talent, o ktorom rozprávala aj v relácii V športovom SITE ešte v decembri 2024.
VIDEO: Romana Mriňáková v relácii V športovom SITE
Dovtedy skončila tretia na majstrovstvách Európy a na majstrovstvách Slovenska sa stala víťazkou vo svojej kategórii.
Teraz svoj repertoár rozšírila o svetový titul. O tom snívala ešte počas spomenutého rozhovoru. A aktuálne sa to stalo skutočnosťou.
Jej otec Peter ozrejmil, že sa tak stala najmladšou majsterkou sveta v histórii a v akejkoľvek kategórii „armwrestlingu“.