Najmladšia majsterka sveta v histórii. Trinásťročná Slovenka nemala konkurenciu

Romana Mriňáková
Romana Mriňáková (Autor: SITA)
SITA|24. sep 2025 o 10:55
Mladá slovenská reprezentantka potvrdila na MS svoj talent.

BRATISLAVA. Iba 13-ročná slovenská „armwrestlerka“ Romana Mriňáková sa stala majsterkou sveta v kategórii do 15 rokov a do 45 kilogramov. Stalo sa tak v disciplíne zahrňujúcej ľavú ruku.

Potvrdila tak svoj talent, o ktorom rozprávala aj v relácii V športovom SITE ešte v decembri 2024.

VIDEO: Romana Mriňáková v relácii V športovom SITE

Dovtedy skončila tretia na majstrovstvách Európy a na majstrovstvách Slovenska sa stala víťazkou vo svojej kategórii.

Teraz svoj repertoár rozšírila o svetový titul. O tom snívala ešte počas spomenutého rozhovoru. A aktuálne sa to stalo skutočnosťou.

Jej otec Peter ozrejmil, že sa tak stala najmladšou majsterkou sveta v histórii a v akejkoľvek kategórii „armwrestlingu“.

