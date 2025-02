Bronzový kanoista z Paríža prepadol hokeju, hrajú ho aj všetky jeho deti

Keď bol menší, venoval sa Matej Beňuš niekoľkým športom. Do desiatich rokov hrával futbal za Vinohrady, klub, v ktorom vyrastal aj Peter Dubovský.

„Je to pre mňa obrovská česť. Som veľmi vďačný všetkým, ktorý mi dali hlas a som rád, že aspoň tá jedna olympijská medaila z Paríža je na Slovensku,“ vravel Beňuš.

„Šiel som aj otcových stopách, robil som moderný päťboj. Vlastne v detských kategóriách to bol trojboj – plávanie, streľba a beh. A vodu som mal takpovediac povinne, keďže mama bola vodáčka a vyrastal som v lodenici,“ vysvetľoval Beňuš v rozhovore pre magazín Behame.sk.

Vodný slalom patril dlhé roky medzi najúspešnejšie slovenské športy a mužské kanoe bola najsilnejšia disciplína. Jej najväčšou hviezdou býval Michal Martikán a ďalší pretekári vyrastali tak trochu v jeho tieni.

Pred OH 2016 vyhral Beňuš domácu kvalifikáciu, získal jedinú miestenku pre Slovensku v olympijských pretekoch C1 a v Riu de Janeiro skončil druhý.

Dostal sa aj na ďalšiu olympiádu v Tokiu, no tam mu finále nevyšlo a skončil šiesty. Vynahradil si to však o tri roky neskôr v Paríži. A verí, že vydrží aj do ďalšej olympiády v Los Angeles, hoci už bude mať štyridsať.