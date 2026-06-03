    Angličanov v príprave privítali horúčavy. Prvý tréning mali na Floride

    Futbalisti Anglicka.
    Futbalisti Anglicka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. jún 2026 o 10:49
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    Následne sa jeden z favoritov MS presunie do svojho tréningového kempu v Kansas City.

    Anglická futbalová reprezentácia začala na Floride prípravu na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.

    Zverenci trénera Thomasa Tuchela absolvovali prvý ľahký tréning počas horúceho dňa vo vlhkých podmienkach vo svojom kempe v Palm Beach.

    „Albion“ sa chystá na posledné previerky pred šampionátom. V sobotu sa stretnú Angličania s Novým Zélandom, o štyri dni neskôr ich čaká generálka proti Kostarike.

    Následne sa jeden z favoritov MS presunie do svojho tréningového kempu v Kansas City. Angličania sa chcú aklimatizovať na teplé počasie, na Floride bolo v čase tréningu 32 stupňov Celzia v tieni.

    „Som zvyknutý na oveľa horšie počasie ako je toto. Na dážď a nie na takúto teplotu,“ uviedol podľa agentúry AFP prítomným novinárom útočník Ollie Watkins.

    Angličania bojujú o svoj prvý triumf na veľkom podujatí od roku 1966, keď uspeli na domácich MS.

    V súbojoch L-skupiny ich na blížiacom sa šampionáte postupne čakajú stretnutia s Chorvátskom v Dallase (17. júna), Ghanou v Bostone (23. júna) a Panamou na štadióne v East Rutherford (27. júna).

    Zápasy Anglicka na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 22:00
    | L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    27.06. 23:00
    | L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny L na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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