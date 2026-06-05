    FIFA mala chybu v systéme. Desiatky fanúšikov získali lístky na MS zadarmo

    Fanúšikovia Kolumbie
    Fanúšikovia Kolumbie (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. jún 2026 o 14:32
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    Šťastlivci neskôr za vstupenky museli zaplatiť.

    Desiatky fanúšikov omylom dostali lístky na blížiace sa MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku zadarmo.

    Dôvodom bola chyba na oficiálnej stránke Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), kde sa vstupenky predávajú.

    Riadiaci orgán svetového futbalu neskôr požiadal zhruba 60 kupujúcich, aby za lístky dodatočne zaplatili stanovenú sumu.

    „Vstupenky, o ktoré títo fanúšikovia žiadali, zostávajú rezervované. Dotknutých fanúšikov sme požiadali, aby zaplatili správnu sumu,“ citovala z vyhlásenia FIFA agentúra DPA. Nadchádzajúci šampionát dlhodobo čelí kritike za vysoké ceny vstupeniek.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia Kolumbie
    Fanúšikovia Kolumbie
    FIFA mala chybu v systéme. Desiatky fanúšikov získali lístky na MS zadarmo
    dnes 14:32
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