    FIFA odmení nielen účastníkov svetového šampionátu. Peniaze dostanú aj kluby hráčov

    Futbalisti Argentíny počas tréningu pred MS 2026.
    Futbalisti Argentíny počas tréningu pred MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. jún 2026 o 18:49
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    Financie poputujú do klubov z takmer celého sveta.

    Futbalisti na blížiacich sa majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku zarobia svojim klubom približne 5000 dolárov denne.

    Peniaze pochádzajú z 355-miliónového fondu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

    FIFA v piatok zverejnila detaily o tom, ako prerozdelí svoje príjmy klubom. V nomináciách na MS 2026 je dokopy 1248 hráčov, pričom federácia finančne podporí aj kluby futbalistov, ktorí štartovali v 905 kvalifikačných zápasoch.

    Riadiaci futbalový orgán uviedol, že hráči zapojení do kvalifikačného procesu zarobili 2360 dolárov za zápas pre svoje kluby.

    Financie poputujú do klubov z takmer celého sveta, keďže v kvalifikácii MS neštartovali len krajiny ako Eritrea či Rusko, ktoré sú vylúčené z medzinárodných súťaží.

    Najväčšie zastúpenie na MS 2026 bude mať Manchester City, na súpiskách má 19 svojich hráčov. Informovala o tom agentúra AP.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Argentíny počas tréningu pred MS 2026.
    Futbalisti Argentíny počas tréningu pred MS 2026.
    FIFA odmení nielen účastníkov svetového šampionátu. Peniaze dostanú aj kluby hráčov
    dnes 18:49
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