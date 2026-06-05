    Nemecku môže chýbať na MS veľký talent. Nagelsmann varuje: Nevyzeralo to dobre

    Na archívnej snímke z 31. mája 2026 nemecký futbalista Lennart Karl počas prípravného zápasu Nemecko - Fínsko v Mainzi.
    Na archívnej snímke z 31. mája 2026 nemecký futbalista Lennart Karl počas prípravného zápasu Nemecko - Fínsko v Mainzi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. jún 2026 o 21:46
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    Nemci môžu povolať náhradníka v prípade vážneho zranenia.

    Nemecká futbalová reprezentácia sa zrejme bude musieť na MS zaobísť bez 18-ročného stredopoliara Lennarta Karla. Dôvodom je zranenie, ktoré utrpel na piatkovom tréningu.

    Karla považujú za jedného z najlepších súčasných mladých hráčov, v Bayerne Mníchov zažiaril v Lige majstrov.

    „Lenni sa dnes žiaľ zranil na tréningu. Musíme počkať, čo ukáže vyšetrenie, ale úprimne povedané, nevyzeralo to dobre,“ povedal tréner Julian Nagelsmann pred prípravným zápasom proti USA.

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    „Potrebujeme viac informácií a uvidíme, čo urobíme. Potom budeme informovať, či s ním môžeme pokračovať na turnaji, alebo či budeme musieť nominovať náhradníka,“ dodal tréner Nemecka.

    Nemci môžu povolať náhradníka v prípade vážneho zranenia, alebo choroby, 24 hodín pred výkopom úvodného zápasu v skupine E. Ten je na programe 14. júna proti Curacau.

    Tabuľka: Skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na archívnej snímke z 31. mája 2026 nemecký futbalista Lennart Karl počas prípravného zápasu Nemecko - Fínsko v Mainzi.
    Na archívnej snímke z 31. mája 2026 nemecký futbalista Lennart Karl počas prípravného zápasu Nemecko - Fínsko v Mainzi.
    Nemecku môže chýbať na MS veľký talent. Nagelsmann varuje: Nevyzeralo to dobre
    dnes 21:46
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