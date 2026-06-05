    Waka Waka strieda Dai Dai. Shakira v novej piesni MS spomína na Pelého aj Maradonu

    Shakira
    Shakira (Autor: SITA/AP)
    TASR|5. jún 2026 o 12:39
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    Kolumbijská hviezda zaspieva pieseň počas úvodnej šou šampionátu.

    Popová hviezda Shakira prvýkrát naživo zaspieva oficiálnu pieseň MS 2026 na slávnostnom ceremoniáli 11. júna v Mexiko City.

    Týždeň pred začiatkom svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku to oznámila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

    Štyridsaťdeväťročná kolumbijská speváčka vystúpi so spevákom Burnom Boyom na Aztéckom štadióne s ich spoločnou skladbou „Dai Dai“.

    Úvodná šou v hlavnom meste Mexika sa má začať 90 minút pred výkopom otváracieho zápasu turnaja medzi domácim výberom a Juhoafrickou republikou (21:00 SELČ).

    „Toto veľmi očakávané vystúpenie pripraví pôdu pre nezabudnuteľný úvodný zápas, ktorý spojí fanúšikov z celého sveta na oslavu futbalu, hudby a kultúry,“ uviedla FIFA vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra DPA.

    VIDEO: Shakira, Burna Boy - Dai Dai (oficiálna pieseň MS 2026)

    Okrem Shakiry vystúpia na pódiu aj umelci ako Danny Ocean, J Balvin, Lila Downsová či Alejandro Fernandez.

    Vo videoklipe k skladbe „Dai Dai“ figuruje viacero súčasných aj bývalých futbalových hviezd. Spomedzi aktívnych hráčov sú v ňom Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane či Erling Haaland, ktorí spoločne hlásia: „Sme pripravení“.

    Vo videoklipe je aj spomienka na legendárnu zosnulú dvojicu Pele a Diego Maradona.

    Shakira má na konte druhú oficiálnu hymnu majstrovstiev sveta. V roku 2010 celosvetovo zarezonovala jej skladba „Waka Waka“, ktorá je synonymom šampionátu v Južnej Afrike, na ktorom sa prvýkrát v histórii predstavilo aj Slovensko.

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