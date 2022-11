Angličania si na úvod šampionátu zastrieľali, Irán zdolali vysokým rozdielom

MS vo futbale 2022 - skupina B

Tabuľka skupiny B

Favorizovaní Angličania začali aktívne a už v 4. minúte sa dožadovali penalty po tom, čo jeden z iránskych obrancov stiahol v šestnástke Maguirea, no rozhodca ani VAR nereagovali.

O štyri minúty neskôr rýchlo rozohrali priamy kop, Kane nacentroval z pravej strany a Maguiremu chýbal len kúsok, aby otvoril skóre.

Pri akcii sa tvrdo zrazil brankár Beiranvand hlavou s obrancom M. Hosseinim. Po dlhšom ošetrovaní to ešte skúsil, no v 20. minúte ho nahradil H. Hosseini.

Úvodný tlak Angličanov síce gól nepriniesol, no vynahradili si to v druhej polovici polčasu. Maguire v 32. minúte ešte len opečiatkoval brvno, no o tri minúty sa po Shawovom centri už presadil hlavou Bellingham.

VIDEO: Zranenie iránskeho brankára Beiranvanda, po ktorom musel striedať