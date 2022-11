Anglicko má znova najvyššie ambície, ale patrí medzi početnú skupinu tímov, ktoré chcú ísť na vrchol. Tréner Southgate napriek tomu nemá najvýraznejšiu priazeň fanúšikov. V nominácii sú takmer výlučne hráči z Premier League, výnimku tvorí iba Jude Bellingham. Ofenzíva sa bude spoliehať na Harryho Kanea. Už tradične je v tíme množstvo hviezd, no otázne ostáva ako to bude fungovať priamo na ihrisku. Dokáže Albion napodobniť rok 1966?



Irán berie do Kataru najstarší tím spomedzi všetkých 32 účastníkov. Navyše, súčasná politická situácia vo svete priniesla ohľadom nominácie niektorých hráčov výrazné polemiky. Tréner Queiroz mal byť tlačený k tomu, aby viacero hráčov nenominoval kvôli ich výrokov voči súčasnému režimu. Ázijská krajina sa pokúsi prekvapiť proti USA či Walesu.