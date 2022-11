Senegal by mohol byť jedným z pozitívnych prekvapení šampionátu. Ako africký šampión má dobre poskladané kvalitné mužstvo, lenže zranenie Sadia Maného je obrovskou ranou. Tréner Cissé a jeho zverenci sa s tým musia popasovať, ale nahradiť ho možné v podstate nie je. Napriek tomu má Senegal šancu postúpiť, keďže mimo Holandska je s Katarom a Ekvádorom favoritom.



Holandsko absentovalo na MS 2018 v Rusku, takže motivácia hráčov je obrovská. "Oranjes" sa v histórii dostali do finále už trikrát, ale ani raz nevyhrali. Káder tréner van Gaala je kvalitný. Na prvý veľký turnaj sa chystá hviezdny obranca Virgil van Dijk. Ofenzívnu by mali ťahať Depay s Gakpom. Kvalitný je aj stred poľa. Holanďania budú jasným favoritom skupiny A.