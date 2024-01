V cieli zdvihla ruky a na tvári mala široký úsmev. Kuzminová rozbehla šprint výborne

Anastasia Kuzminová sa po piatich rokoch vrátila späť na bežky a pretekala na ME v biatlone , ktoré sa konajú v Osrblí.

VIDEO: Anastazia Kuzminová reaguje po návrate na ME v Osrblí

Keď prichádzala na strelnicu, fanúšikovia opäť neostali ticho. Prvé tri rany strelila expresne rýchlo a presne. Ďalšie dve ale leteli mimo a tak musela ísť do dvoch trestných kôl.

Keď sa objavila pred tribúnou a na cieľovej rovinke, fanúšikov to opäť prebudilo. Kuzminová napokon zašla šprint s časom 21:35,1 minúty.

Keď prišla k svojmu tímu po pretekoch, na tvári mala široký úsmev a ruky zdvíhala nad hlavu.

Stále však nevedela, či sa v stíhacích pretekoch predstaví. Na tvári jej bolo badať aj mierny stres, no asi tušila, že by sa jej to mohlo podariť.