Ľudia mi stále robili náladu, ale bolelo to, priznala Kuzminová

Trojnásobná olympijská víťazka rozbehla preteky s razanciou, no po druhej streleckej položke krútila hlavou. Posledné dva výstrely jej ušli. Ponáhľala sa na trať a zrejme sa tak nekoncentrovala.

Na majstrovstvách Európy v biatlone v Osrblí je to najväčšia hviezda.

OSBLIE. Na štart pretekov sa postavila bezmála po piatich rokoch. Do areálu v Osrblí prišli povzbudiť dvetisíc divákov a bol to veľký rachot, keď vybiehala na Anastasia Kuzminová na trať.

Bežecky odviedla vysoký štandard. Bojovala zo všetkých síl.

Na strelnici sa nevyhla zaváhaniam a v cieli nebola spokojná. Vybojovala 59. miesto. Do sobotňajších stíhacích pretekov postúpila. Hoci to bolo veľmi tesné.

Návrat ju bolel

Kuzminová bola po pretekoch usmiata.

„Toľko pocitov je v mne, že ani neviem ako začať. Nedá sa to opísať slovami. Chcem sa poďakovať ľuďom za podporu na celej trati. Stále mi robili náladu. Nedá sa povedať, že som si to užila. Po dlhej prestávke to bolelo. V dlhých kopcoch ma nohy nepočúvali a boleli,“ opisovala pre RTVS Kuzminová.

„Chyby na strelnici boli. Chcela som divákom dopriať inú Nasťu, ale musím sa znova učiť byť na strelnici istejšia. Naučiť sa triafať a nie strieľať.“